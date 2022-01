D

esde sus comienzos en la música, la imagen de Willie Colón se asoció a la del chico intrépido, sagaz y temerario que –a la fuerza– se abrió un espacio entre los grandes nombres de la música caribeña, en el complejo mundo del Nueva York de los años 60. Willie Colón aparece en la escena musical neoyorquina precisamente en la época de furor de los ritmos latinos, en los que dominaban Tito Puente, Tito Rodríguez, Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, Noro Morales, Larry Harlow y Ray Barretto, entre otros. Con apenas 15 años, era un trombonista incipiente y un director de orquesta perspicaz. Su orquesta, La Dinámica, estaba formada por músicos adolescentes e inexpertos, con quienes pretendía imponer sus ideas musicales motivadas por las influencias del Caribe, las viejas canciones puertorriqueñas que le enseñaba su abuelita Toña y la música estadunidense que escuchaba en la radio.

Al inicio fue censurado por su estilo fuerte y estridente e incluso llegó a ser acusado de inarmónico por quienes ostentaban la veteranía en el ambiente de la música latina, mismos que lo tachaban de loco porque en la intención de buscar nuevas sonoridades desafinaba, a propósito, el instrumento.

El apodo de El Malo estaba asociado a su capacidad interpretativa en el trombón. Un buen día, incómodo por el sobrenombre, decidió sacar provecho y le dio otro enfoque, lo relacionó con la actitud de un hombre rudo, agresivo, malandroso, conocedor de las calles… de manera que el público lo empezó a identificar como El guapo del barrio o El malo del Bronx.

Willie Colón llegó al trombón tras escuchar a Barry Rogers tocando en la orquesta de Joe Cotto. Ya había tomado clases de flauta, clarinete y trompeta, pero cuando escuchó a Barry soplar el instrumento quedó prendado: “Aquello sonaba como un elefante, un león, un animal… y pensé ‘ese es el instrumento que quiero tocar’”. Y se dedicó a él de tiempo completo hasta lograr los mejores sonidos.

Con ese instrumento, a su estilo, criticado por muchos, consolidó el llamado Sonido de Nueva York, que para Willie Colón no depende exclusivamente de la música cubana. El que diseñó es un sonido bravo , duro, áspero, hiriente, de calle, uno que refleja la bravura de los barrios.