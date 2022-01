L

a virtud, creo, es algo intangible pero reconocible. No es fácil describirlo, pero la virtud toca a algunos y transforma a todos quienes presencian su existencia. Es como la suma de lo bueno en algo que, de por sí, no es necesariamente bueno , pero cuya bondad se reconoce sin análisis previo.

En este sentido, un programa virtuoso no es un programa bueno ni bondadoso, porque no hay impulso dador, ni receptor, tiene una especie de gratuidad como la vida, un derecho de existir sin permiso de nadie en concreto y sí de todos los que contribuyen a crearlo y a mantenerlo vigente. Un programa virtuoso sería entonces el que se urde entre muchos, con la bondad de sus objetivos y de sus caminos, que se cumple gracias a la generosidad de cada quien y del que, uno o muchos retiran bienes gracias a la generosidad de todos Algo así como enriquecer algo a través de tomar de éste lo necesario. Es probable que estas ideas no logren permear la comunicación que ejercita mal que bien esta columna, pero bastarían uno o dos lectores que me comprendan, para empezar a tejer un programa de acción que desemboque en algo virtuoso...

Por ejemplo: me pregunto desde hace 20 años, ¿por qué el maíz viajó a través del mundo sin sus modos de cultivarlo, aprovecharlo y consumirlo? Y, ¿por qué pasó lo mismo con el arroz? ¿Y con los tubérculos farináceos? ¿Qué hizo que nuestro cereal emblemático, y el de Asia suroriental, y los tubérculos del cinturón ecuatorial del globo, al ser importados a otras latitudes, fueran separados en los cultivos de sus pares complementarios, tanto en los suelos como en las formas de cultivo, las cosechas, las cocinas, los nutrientes, el imaginario y la leyenda originaria?

¿Acaso porque toda esta cadena de asociaciones no era transportable a otros climas, suelos, costumbres, representaciones ideológicas?