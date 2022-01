H

abía empezado la semana leyéndole en voz alta El viejo y el mar. El señor Arreola eligió ese libro porque, según me explicó, lo había descubierto en su adolescencia. Entonces la debilidad visual no era grave y aún no se le dificultaba leer: su gran pasión.

El viernes, a punto de llegar al final de la novela, el señor Arreola me interrumpió abruptamente y me entregó un sobre con la paga de esa semana y la siguiente.

No entendí a qué se debía eso, pero él enseguida me puso al tanto de la situación: se iba a vivir a una casa de retiro. Lo inesperado de la noticia me aturdió y apenas tuve fuerzas para preguntarle ¿Cuándo? Lo recibirían el lunes siguiente. ¿Por qué tan pronto? No me dio explicaciones. ¿Qué hará con todas sus cosas? Por las mañanas, quién sabe desde cuándo, en secreto había hecho los trámites necesarios para donarlas a un albergue de indigentes. En cuanto a los libros, que no eran muchos, pensaba llevárselos a su nueva casa y ofrecerlos como inicio de una biblioteca.

II

Por el tono de su voz comprendí que daba por terminado el asunto. Luego, con su habitual cortesía, me pidió que siguiera leyendo. Era nuestra última sesión, no quería dejar inconclusa la lectura de la novela, y menos en el momento en que Santiago, El Viejo, logra pescar un gigantesco merlín. Con tal hazaña termina una muy larga racha de mala suerte.

Sin poder concentrarme, temblándome la voz, pude leer algunas páginas más, pero al fin me di por vencida y cerré el libro. Al señor Arreola no pareció extrañarle mi reacción. Permanecimos en silencio hasta que logré preguntarle si el lunes me permitiría ir a despedirlo. Su respuesta fue un no contundente. No insistí, a pesar de que en ese momento mi separación de aquel hombre me dolió como si fuera un desprendimiento físico y me lo reproché: ¿cómo era posible que una persona a la que conocía de ocho meses atrás tuviera ya tanta importancia para mí?

Mi estancia en la casa ya no tenía objeto. Me levanté decidida a despedirme y puse la novela sobre la mesa. El señor Arreola la tomó y me dijo: ¿La aceptaría como un regalo de despedida? Sin esperar mi respuesta, abrió el volumen y con dificultad escribió en la primera página la dedicatoria que leí en voz alta: Para mi muy apreciada lectora. A cambio de su gentileza, le prometí que iría a visitarlo a la casa de retiro para que termináramos la lectura de El viejo y el mar. Entonces él me miró con una expresión que no olvido, como tampoco he olvidado las circunstancias en que nos conocimos.

III

Por una situación desagradable, de la que no entraré en detalles, tuve que renunciar a mi trabajo en el despacho de valuadores donde permanecí ocho años. Sabía que, por mi falta de estudios y mi edad, no iba a ser fácil hacerme de otro empleo. Sin embargo, emprendí la búsqueda. Fue larga, costosa y, por desgracia, inútil.