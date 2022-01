E

l ex guerrillero, ex alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, y su coalición Pacto Histórico parecen encaminados a la victoria en las próximas elecciones presidenciales colombianas de mayo, explica Lautaro Rivara en nota que abrevio apretadamente (https://bit.ly/3IP2rPE). El Pacto Histórico reúne a fuerzas que van de la Colombia Humana de Petro, a afrodescendientes; a la Unión Patriótica –sobreviviente del genocidio de más de 5 mil integrantes–, al Partido Comunista, al Polo Democrático Alternativo, al partido indígena MAIS, y a la fuerza política de la ex congresista Piedad Córdoba, entre otros. En el Parlamento, el oficialista Centro Democrático podría perder la primera minoría en el Senado, con 19 escaños, y la segunda minoría en la Cámara, con 32, en función de los altos índices de desaprobación del presidente Iván Duque (72 por ciento según Invamer) y de su mentor y ex presidente Álvaro Uribe Vélez (68 por ciento).