Por tanto, en la primera fase no importa si el privado sabe o no de electricidad. Si, por ejemplo, el municipio de Irapuato tendrá o no los suficientes kilowats-hora para las actividades económicas y sociales.

ice Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM, que no debe aprobarse la propuesta de reforma eléctrica, debe negarse toda ella. Evidentemente, Barnés de Castro es juez y parte como faraónico comisionado de la CRE, el organismo autónomo neoliberal por excelencia.

Luis Langarica A.

Llama a restaurar la catedral de Notre Dame

La restauración es una auténtica intervención en el patrimonio cultural, sea una pieza arqueológica, textil, pintura, escultura, arquitectura y conjunto histórico.

En la catedral de Norte Dame el camino correcto y profesional es recuperar los espacios arquitectónicos de origen para cumplir con las funciones aún en uso para lo que fue diseñada y, además, como significado es también el origen de París.

El proyecto se encuentra en debate: sobre si se recupera el monumento o se cambia y altera el inmueble y conjunto. De ser así, sería acabar con las catedrales y eliminar la estabilización estructural en Notre Dame; tipología vital en la restauración.

Toda intervención en un monumento se debe realizar con el mayor de los respetos, ética y humildad, todo esto deriva de estudios científicos, históricos y tecnologías y procedimientos de restauración. Por tal razón, es una de las especialidades prácticas, de maestría y doctorado, para arqueología, ingeniería, arquitectura y urbanística.

La restauración requiere de la ingeniería, ejecución de obra, autenticidad y permanencia. Es posible la integración en la restauración, una de sus tipologías, y regresar los chapiteles de las torres a su diseño de origen. Y así culminar la catedral de Notre Dame, apuntando sus agujas al cielo. Fundamentado con planos y detalles de la construcción original y los estudios y diseño del célebre arquitecto Viollet-le-Duc. Con la proporción armónica, fechando, para denotar la intervención, como sello del siglo XXI.

Jorge Antonio Rojas Ramírez

Sepomex no entregó envío, denuncia

Leí la respuesta del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) al señor Eduardo Mosches, por parte del gerente de Información y Difusión, Raúl Jiménez Martínez. Quiero aprovechar para exponer el caso de mi esposa, Maritza Achao Ortiz, quien envió a través de la oficina de Correos de México en Pedro Escobedo, Querétaro, un paquete con medicamentos con destino a Panamá el pasado 27 de julio, del cual hasta la fecha no sabemos su paradero.

En la oficina antes citada, nos informaron que no lo aceptaban en la aduana de Panamá, cuando les dijimos que no había pasado por la aduana de ese país, nos contestaron que se había publicado una ley que no permitía el traslado de fármacos, como eso fue en fecha posterior no aplicaba, entonces manifestaron que en la aduana de México tenían detenido el paquete y muchas excusas más.

Por todo ello, considero caro el servicio de Sepomex, pues le cobraron a mi esposa 800 pesos por un peso volumétrico inferior a dos kilogramos y aún no se realizó la entrega.

José Rafael Perusquia Nieves