Relegadas a las tareas de cuidado y hogar, que no suelen ser remuneradas, una de cada tres mujeres mexicanas no tiene un ingreso propio. De hecho esta proporción avanzó de 33.5 por ciento en 2018 a 35.5 por ciento en 2020, de acuerdo con el reporte de la Cepal.

No hay una política de cuidados en marcha que quite carga de trabajo no remunerado o legislación que garantice un piso parejo en salarios y facilite la inclusión de las mujeres al mercado laboral en condiciones justas.

Maquillan la situación

No obstante, las transferencias de gobierno han disfrazado esta precarización de la condición femenina. Si se consideran las transferencias no contributivas del Estado como un tipo de ingreso, en México el número de mujeres que no perciben nigún tipo de ingreso propio pasó de 25.5 por ciento en 2018 a 29.4 por ciento en 2020.

La Cepal destaca que en el promedio de América Latina, la proporción de mujeres que no reciben ningún tipo de ingreso propio pasó de 24.8 a 25.8 por ciento en esos mismos años, y si se excluyen las transferencias no contributuivas del Estado lo hizo de 32 a 36.7 por ciento.