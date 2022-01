Leyva y Martínez añadieron que de los 12 trabajadores originales a cinco se les continúan pagando sus salarios y siguen laborando en la institución; el resto mantiene una demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Oaxaca, aunque en este caso, añadió el primero, hay personas que ya no trabajaban y aun así fueron incluidos en la demanda.

Por su parte, los ex empleados del MACO advirtieron que de ninguna manera permitirán que el museo reinicie operaciones en tanto no se resuelva la demanda que sostienen ante la Junta: No vamos a permitir que se abra hasta que nos paguen hasta el último centavo, por que no se vale que de un momento reinicien labores como si no hubiera pasado nada, todo bien y todos muy alegres . Hasta ahora la demanda por salarios adeudados no ha tenido avances, pues desde 2021 no se ha convocado a una nueva audiencia.

Añadieron que ya se interpuso otra demanda por despido injustificado; respecto de ésta, explicaron que la primera audiencia se programó para el 23 de febrero, y urgieron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a que dé celeridad a estos dos casos y se puedan resolver lo antes posible, de tal forma que el MACO pueda reiniciar operaciones en las mejores condiciones.