▲ El pasado martes familiares y amigos marcharon al Zócalo capitalino para exigir la liberación del ex secretario técnico del Senado. Foto Yazmín Ortega Cortés

Gustavo Castillo y Erinet Gómez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de enero de 2022, p. 11

Aunque seguirá preso, José Manuel del Río Virgen, ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, logró que el juzgado 17 de distrito con sede en Veracruz le otorgara una suspensión que congela el proceso penal que se le sigue y con lo cual no se podrá iniciar la etapa del juicio oral hasta que se resuelva el recurso de amparo contra la vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio de René Tovar, ex candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, en junio de 2021.

El secretario de acuerdos en funciones de juez, Andrés Rossell, señaló en su resolución que si bien otorgó la suspensión solicitada, por tratarse de un delito que se persigue de oficio el que se le imputa a Del Río, éste debe quedar a su disposición mientras se resuelve el fondo del recurso de amparo.

De acuerdo con la información difundida en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también ordenó al juez de control del fuero común que lleva el caso que una vez finalizada la etapa intermedia del procedimiento judicial no puede decretar la apertura de juicio oral contra el ex funcionario del Senado.