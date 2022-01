De igual forma, Cabrera denunció que muchos becarios que reciben entre 3 mil y 4 mil pesos del gobierno para ayudar en las labores de Sembrando Vida rentan su pertenencia al programa a familiares o amigos para que cobren sin trabajar.

Por su parte, Septimio Morales Pérez, beneficiario del programa en la misma región de Chiapas, denunció que los técnicos encargados de asesorarlos dejaron de pagarle desde mediados del año pasado sin darle ninguna explicación y a pesar de que ha logrado mantener más de mil plantas en sus viveros.

Inocentemente yo he seguido trabajando, pero de junio a la fecha no me han pagado, aunque tampoco me han dado de baja del programa, y yo creo que por ahí está la mafia de esto. Hay otros (sembradores) con estos mismos problemas, pero no todos se animan a hablar. Lo que queremos es que se haga una investigación ocular de estos hechos , manifestó.

Otro derechohabiente inconforme, que solicitó el anonimato por temor a represalias, indicó que un grupo de agricultores se vio obligado a dar a un grupo de técnicos más de 300 mil pesos para la compra de materiales, y aunque los funcionarios prometieron reponerles el dinero, ello no ocurrió. Hacen lo que quieren, pero tenemos miedo de reclamar porque no queremos que nos saquen del esquema, admitió.

Este diario se puso en contacto con la SB para saber cuál es su postura sobre el tema, pero hasta el momento no ha recibido respuesta del organismo.