Sábado 29 de enero de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la asistencia del consejero Lorenzo Córdova a la reunión de los diputados del PAN, al señalar que la autoridad electoral debería ser imparcial y no ir a encuentros con partidos políticos.

Sin embargo, dijo que es mejor que haya definiciones, que se muestren tal como son aquellos que se dan baños de pureza, pero en los hechos son clasistas y racistas.

“Insisto, lo que estaba muy mal era la simulación, aparentar (y decir) ‘soy liberal, soy independiente, soy de la sociedad civil, yo no tengo partido, yo soy objetivo, yo soy profesional, puro choro mareador”, comentó a la prensa.

El jueves pasado, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) participó en ese encuentro privado, del cual circuló una imagen del consejero al lado de la bandera de Acción Nacional.

Imagínense, el director, coordinador del INE, encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta o no les importa , señaló López Obrador, para quien el episodio es al final positivo porque se va terminando con la simulación, con ese valor antidemocrático aplicado desde el siglo antepasado, cuando realizaban elecciones sólo para respetar las formas.

Lo mismo ocurrió en la prensa y en los llamados candidatos independientes, que en realidad eran independientes, pero del pueblo, no del poder, indicó.