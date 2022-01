Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 29 de enero de 2022, p. 4

Telefonistas en activo y jubilados denunciaron “la colusión de las autoridades laborales con el charrismo sindical”, ya que han hecho caso omiso y convalidaron diversas irregularidades en procesos de elección del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), lo que abona a la dirigencia vitalicia de Francisco Hernández Juárez.

Dirigentes de la Unión de Telefonistas en Lucha y Resistencia –grupo disidente formado por trabajadores activos y jubilados–, señalaron en un mitin afuera de Palacio Nacional que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) desechó las quejas que interpusieron en contra del proceso de legitimación de su contrato colectivo de trabajo (CCT), realizado en diciembre pasado, a pesar de que fue violentado el protocolo en la materia.

José Refugio Cano y Roberto Arredondo indicaron que ante el CFCRL presentaron –vía correo electrónico– las denuncias acompañadas de testimonios, pruebas documentales y videograbadas de las irregularidades en centros de trabajo de al menos sietes ciudades del país.

Refugio Cano detalló que no se dio la información indicada por el CFCRL para la consulta, ya que el sindicato dividió a los trabajadores en activo (20 y 21 de diciembre de 2021) y jubilados (22 y 23 de dicho mes). Este último caso ocurrió en fechas que no aparecieron en el registro oficial, además de que no hubo verificadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ni del CFCRL, por lo cual la representación sindical hizo lo que quiso con las votaciones de los jubilados .

Tampoco, indicó, se formó la comisión organizadora y escrutadora como marcan los estatutos del sindicato y el protocolo; no se dio a conocer el padrón con los datos del trabajador con derecho a voto; y no se entregó el CCT en tiempo y forma.

Las respuestas a esas inconformidades planteadas han sido desechadas con mentiras , ya que, explicó Arredondo, el CFCRL respondió que incumplieron con datos de identificación, pero tenemos pruebas de que cumplimos con los requerimientos .

En una circular del 24 de diciembre, el STRM –que desde hace 46 años encabeza Hernández Juárez– informó que sólo 2 por ciento de los trabajadores votó en contra de legitimar el CCT, mientras 97.2 por ciento lo hizo a favor. No obstante, hasta el momento el CFCRL no ha emitido comunicado al respecto con los resultados oficiales, como fue el caso de General Motors de Silao.

Los trabajadores telefonistas cuestionaron el papel de la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, cuyo padre, Arturo Alcalde, apuntaron, es el principal operador de la política laboral de México .