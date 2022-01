Del caso Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, aprehendido el jueves, el mandatario dijo no tener mayor información al respecto, salvo que era parte de un grupo que actuó en el operativo Rápido y furioso, cuyo expediente –subrayó– está abierto.

Acaba participar el FBI en un asunto en Quintana Roo; y estamos pidiendo al embajador de Estados Unidos que nos informe sobre esta participación, si hubo informes, si hubo cooperación de conformidad con las normas. No nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía , señaló en conferencia.

Lo que sucedió –dijo– fue que se supo que la delincuencia tuvo toda la información, pues era la época en que Genaro García Luna (hoy detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico) era secretario de Seguridad Pública.

“Entonces, en vez de ser algo benéfico, se convirtió en una tragedia porque se utilizaron esas armas para asesinar a mexicanos y extranjeros.

Se está viendo en Estados Unidos, la fiscalía en México envió ya la información y se dictaron órdenes de aprehensión contra estas personas. Eso es lo que hay.