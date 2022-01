E

n tremendo brete se metió el empresario José Antonio Fernández (mejor conocido como El Diablo, cabeza visible de Fomento Económico de México –Femsa–, fundado por su familia política comandada por el extinto Eugenio Garza Lagüera, su suegro) al intentar vender la idea de que la cadena de tiendas Oxxo –perteneciente a ese corporativo– paga lo justo por consumo de energía eléctrica y protege el medio ambiente .

Por medio de un video difundido en redes sociales, a El Diablo se le hizo fácil desmentir al gobierno federal, que desde hace cuando menos un año denuncia a la cadena Oxxo no sólo por el pago de tarifas mínimas, vía retorcido esquema, sino por dedicarse a la venta ilegal de energía eléctrica, por medio de una empresa disfrazada de autoabastecedora . ¿Cuál es el truco utilizado por esas tiendas, cuyo número ha crecido como la humedad (son alrededor de 20 mil en la República), para obtener tarifas mínimas? Sencillo, de acuerdo con el corporativo: uso de refrigeradores de bajo consumo, luces led y segunda caja cerrada para ahorrar luz .

El Diablo, junto con sus genios propagandísticos, creyó convencer de que, como presume, paga lo justo por consumo de energía eléctrica, cuando en los hechos nada está más lejos de la realidad. Dado lo anterior, en la mañanera de ayer se giró invitación para que José Antonio Fernández y/o sus enviados debatan públicamente con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad sobre sobre el pago justo de la cadena Oxxo.

En vía de mientras, en ese mismo espacio los directores de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Reyes Hernández, y de Intermediación de Contratos Legados de la CFE, Mario Morales Vilmas, subrayaron que consorcios como Oxxo operan como sociedades ilegales de autoabasto, porque no les está permitido vender electricidad, sino para satisfacer supuestamente las necesidades propias , pero se asocian con empresas distintas. Es ilegal, porque no está permitido vender en estas sociedades en un mercado paralelo al mercado que se creó en 2013, que es un mercado eléctrico mayorista, es un mercado que no debería de existir, y eso lo aprovechan porque no pagan el transporte, no pagan lo que se le denomina el porteo .