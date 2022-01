Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de enero de 2022, p. 20

Moscú. El presidente Vladimir Putin sigue sopesando qué medidas tomar ante la respuesta de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero lamentó –en su primera reacción pública– que no se tomaron en cuenta las preocupaciones esenciales de Rusia en materia de seguridad.

Lo comentó con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la conversación que mantuvieron ayer y en la cual ambos, de acuerdo con el servicio de prensa del Kremlin, coincidieron en que es necesario iniciar una desescalada en torno a Ucrania y Rusia, en el contexto de los resultados alcanzados por los asesores políticos de los mandatarios en su reciente encuentro en París, se mostró favorable a continuar las negociaciones en el llamado formato de Normandía , cuya siguiente reunión será en Berlín en dos semanas.

En tanto, el canciller Serguei Lavrov afirmó que en lo que respecta a Rusia no habrá guerra en Ucrania, pero que no está en condiciones de asegurar que los radicales ucranios, que se concentran del otro lado de la frontera, no provoquen un conflicto que obligue a intervenir al ejército ruso .

Entrevistado por cuatro emisoras locales, Lavrov rechazó que la situación actual sea un juego, en alusión a lo dicho por su homólogo estadunidense, Antony Blinken, de que la pelota está del lado del Kremlin .