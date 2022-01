De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 29 de enero de 2022, p. 23

La Secretaría de Salud de Chihuahua determinó extender la suspensión de clases presenciales en la entidad hasta el próximo 14 de febrero, debido a que las últimas tres semanas se registró un incremento de pacientes con covid-19 en los hospitales infantiles de la capital del estado y de Ciudad Juárez; en el primero permanecen 10 niños, de los cuales cinco se encuentran graves y en el segundo están internados cuatro menores, dos de ellos con complicaciones.

La preocupación del área médica es que a pesar de haber realizado una reconversión hospitalaria, no se cuenta con la cobertura suficiente para atender a las niñas y los niños que así lo requieran , afirmó Luis Carlos Hinojos Gallardo, neumólogo pediatra y director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en calidad de invitado especial al Consejo Estatal de Salud.

La gobernadora panista, María Eugenia Campos, aceptó que no existen las condiciones para el retorno a las aulas pues los estudiantes de las más de 4 mil 200 escuelas del sector público no han recibido la vacuna y muchos de estos planteles no poseen el equipo, ni la infraestructura necesarios para prevenir el contagio .

En Durango, regreso voluntario el lunes

En tanto, en Durango, el titular de la Secretaría de Educación estatal, Rubén Calderón Luján, anunció que este lunes los alumnos regresarán a los centros educativos de manera voluntaria; la entidad mantuvo en enero un promedio de 390 casos confirmados por día, que ha sido el más alto en toda la pandemia.