Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 29 de enero de 2022, p. a12

La editorial independiente mexicana Grano de Sal pone en circulación una redición aumentada del libro Necesidad de música, artículos, reseñas y conferencias del pensador británico-francés-estadunidense George Steiner (1929-2020), a escasos días de que se cumplan, el 3 de febrero, dos años de su deceso.

El espléndido título, Necesidad de música, proporciona al Disquero la oportunidad de continuar recomendando libros que son música, como hemos hecho en las tres entregas anteriores, con el maravilloso tratado de Robert Walser titulado Lo mejor que sé decir sobre la música, después con la nueva edición del poemario de Leonard Cohen: Book of longing, y la semana pasada con los nuevos libros de Pascal Quignard, encabezados por el bello volumen En ese jardín que amábamos.

El punto de conexión con Necesidad de música está en las últimas páginas del libro, cuando George Steiner analiza el trabajo del filósofo y compositor Theodor W. Adorno, personaje tan incomprendido como fundamental para entender el arte de la música.

Escribe George Steiner: “Adorno pertenece a los poquísimos –Rousseau y Nietzsche, entre ellos– que han hecho del lenguaje escrito parte tangencial de la música, que han escrito sobre la composición musical, sobre la relevancia de sus significados, sobre la ejecución, con una penetración al mismo tiempo filosófica y técnica”.

Ejemplifica Steiner: Los escritos de Adorno sobre Mahler, sobre Berg, sobre Wagner, y esa suerte de torso escultórico que es su inconclusa monografía sobre Beethoven, constituyen una imponente proeza. Más allá de sus excepcionales predecesores, además, Adorno estableció las posibilidades de una sociología de la música, de una inserción de la música en el tejido dinámico de la historia social, de la ideología y los medios de difusión masiva .

Las interrelaciones entre la palabra y la música son el meollo de los escritos de George Steiner sobre el arte de los sonidos y silencios.

La recopilación de textos originalmente escritos para programas de mano de conciertos, críticas musicales en publicaciones periódicas y escritos concebidos para ser leídos en voz alta, en conferencias magistrales, se la debemos al investigador Rafael Vargas Escalante, autor de la selección, traducción y prólogo de este valioso libro.

Es también autor de los pies de página que pueblan de principio a fin el volumen y constituyen prácticamente un libro paralelo, simultáneo, en tiempo real, y funciona como guía de forasteros, luces en el camino, señalamientos, indicaciones de ruta, acotaciones oportunas que se convierten en basso continuo para el discurso de Steiner al mismo tiempo que un triálogo entre él, Steiner y el lector.

Esos pies de página son generalmente explicaciones de vocablos, lugares, instrumentos, artefactos, hechos históricos, libros inconseguibles, que uno como lector puede decir: gracias, ya conozco el dato , pero la mayoría de los lectores no tiene por qué conocerlo, de manera que el discurso se enriquece a mares y el disfrute también se multiplica.

Sugiero como escucha para la reseña de este libro cualquiera de los discos, playlist o partituras de Wolfgang Amadeus Mozart, autor predilecto de Georg Steiner.

Mozart fue uno de los motivos que orillaron a los editores a publicar esta redición aumentada, pues, a pesar de que la música del compositor de Salzburgo está presente en toda la obra de Steiner, no se había incluido ningún texto sobre el tema en la primera edición, o no había dado tiempo de conseguir copia del texto donde Steiner analiza un libro que es un tesoro: Mozart’s journey to Prague, del poeta alemán Eduard Mörike, una delicia de libro cuya redición urge, incluso para quienes poseemos un ejemplar de la que hizo en 1983 Alianza Editorial.

El libro Necesidad de música proporciona un acercamiento muy diferente a los que hacen Robert Walser, Leonard Cohen y Pascal Quignard, cuyos libros reseñamos en las tres semanas anteriores.

La manera en que George Steiner marida palabra y música se da en un tono coloquial al mismo tiempo que erudito, pleno de convicciones que defiende como se defiende una tesis de doctorado en una universidad.