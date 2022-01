[En] un principio, que no creíamos en el covid, y pues empezaron a morir... y la gente empezó a creer, a cubrirse y a no salir. Con la vacuna creen que es igual, no creen en la vacuna. No creen que sea el remedio, están que no se la van a poner .

“Hay mucha gente que sí se quiere vacunar, porque ya quiere el fin de la pandemia. Pero hay otro 50 por ciento que... piensa que en la vacuna nos van a poner un chip y [sabrán] dónde vas a estar; dijeron: ‘el gobierno nos van a tener vigilados’.”

Las investigadoras encuentran que estas personas sobreviven a la pandemia con incertidumbre y miedo. La incertidumbre, como resultado de la carencia de fuentes de comunicación confiables e información inaccesible –ya sea por barreras lingüísticas, culturales o tecnológicas–, y el miedo como expresión de una opresión generalizada: no creen que el gobierno esté para ayudarles. Se trata de una vulnerabilidad estructural en que viven poblaciones migrantes latinas en Estados Unidos, la cual ha sido descrita como el resultado de la interacción de fuerzas complementarias: la explotación económica de clase, la discriminación cultural y racializada, así como los procesos de violencia simbólica y de opresión internalizada. Las desigualdades sociales experimentadas a lo largo de la vida, incluidos el abuso, la violencia, la inseguridad alimentaria y las desventajas económicas dejan sus marcas en el cuerpo.

El estudio es un llamado a fortalecer las redes rurales que viven en esos condados y tendrían que ser punto de partida a tomar en cuenta por los cónsules recién nombrados, a fin de mitigar las desigualdades de salud y atender a las comunidades de mexicanos en el exterior.

*Secretaria general del Conapo

Twitter: @Gabrielarodr108