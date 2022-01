Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Viernes 28 de enero de 2022, p. 12

La bancada de Morena en el Senado eliminó la posibilidad de crear la Comisión Especial para investigar violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad en el gobierno del gobernador Cuitláhuac García.

Luego de una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, presidente de esa instancia y coordinador de Morena, aseveró: La mitad de mi bancada no apoya la comisión. No voy a seguir adelante para no dividir al grupo, pero en lo individual seguiré peleando por la liberación de José Manuel del Río Virgen y los más de 100 casos de violación a derechos humanos en el estado de Veracruz .