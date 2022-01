Elba Mónica Bravo y De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 28 de enero de 2022, p. 11

El ex comisionado de la Policía Federal Facundo Rosas Rosas, uno de los hombres del círculo más cercano del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, fue detenido este jueves al ser presunto responsable del delito de homicidio culposo por tránsito vehicular, luego de que atropelló a una mujer, quien esperaba abordar el transporte público; el ex funcionario no intentó huir, informó el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch.

A las 7:30 de la mañana cuando Rosas manejaba su camioneta en Insurgentes y Eje 10, colonia San Ángel, en Álvaro Obregón, y al dar una vuelta atropella a una señora que estaba esperando el transporte público, y ella, muere de manera instantánea , indicó García Harfuch.

El ex comisionado federal permaneció en el lugar hasta que llegó un policía capitalino, al cual le relató los hechos y en consecuencia fue trasladado a la agencia del Ministerio Público en Álvaro Obregón, así como el vehículo Toyota color blanco con placas de Puebla, que conducía. El oficial que hizo la detención no le colocó al inculpado los candados de mano, y lo condujo a la patrulla sujetándolo como si le diera un abrazo. Rosas declaró que al dar vuelta no se percató de la presencia de la mujer. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar de los hechos, pero hallaron a la víctima ya sin signos vitales.