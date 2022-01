Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de enero de 2022, p. 10

El gobierno tiene la obligación de garantizar el sufragio libre y secreto en la elección de dirigente del sindicato petrolero, estamos cuidando que no haya fraude, que se respete el voto de todos los trabajadores; que no haya manipulación, amenazas ni bloqueos , garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, en la cuarta ronda de exposiciones de los candidatos, la senadora Cecilia Sánchez, quien enfrenta al grupo de Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y César Pecero, le dirigió una mirada dura a la secretaria del Trabajo señalando: usted y yo somos de la Cuarta Transformación, tenemos la obligación de ser congruentes, tenemos la obligación de no avalar que continúe la corrupción , y denunció condiciones muy adversas para la disidencia en el proceso interno.

“Las elecciones seccionales fueron una simulación, y lo mismo están haciendo con los comicios de la secretaria general, el sistema Sirvolab (la plataforma elaborada por la STPS) está entregada a ellos –al grupo de Carlos Romero Deschamps–, pues a unos trabajadores les están pagando (por el sufragio) y a otros los están amenazando y les están pidiendo la fotografía del voto.”