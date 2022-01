En torno al alegato judicial contra López-Gatell, argumentó con amplitud sus elogios que terminaron en un espaldarazo: “de apoyo a Hugo López-Gatell. Creo que no sólo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio; no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo.

A menos de un año de que fue objeto de una campaña mediática del sector farmacéutico beneficiado en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dijo haber recibido disculpas de un empresario del sector: “Y quisieron jugar a las vencidas. Hasta hace poco uno de estos distribuidores de medicina, de los predilectos, llegó a ofrecerme disculpas. Y yo (le dije) que pasara un tiempo y que luego ellos mismos aceptaran que abusaron, que participaron en un régimen corrupto, y si ahora de verdad están arrepentidos, ¿por qué no?, después de un tiempo que vuelvan a participar. Pero no es nada más ‘les ofrezco disculpa’. No, pérate, pérate un tiempecito, vamos viendo”.

Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público. Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores y como no les han resultado sus pronósticos de desastre y hemos ido avanzando enfrentando la pandemia, y no con malos resultados si lo vemos en el concierto de las naciones, pues están obnubilados, o sea, es una cosa irracional por completo. Pero no sólo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación; pero no son pocos, son millones, porque así es el conservadurismo .

–La decisión de este juez es por una denuncia que interpusieron familiares de las víctimas que han fallecido –se le inquirió.

–Sí, sí, pero es desde luego producto del rencor, del odio y de la politiquería, con todo respeto. Me consta que el doctor Hugo López-Gatell es un profesional responsable. Empezamos, desde que comenzó la pandemia, a atender a todos. Imagínense lo que fue levantar un sistema de salud que estaba en el suelo, caracterizado por la corrupción, porque se han dedicado a saquear, se robaban hasta el dinero de las medicinas, las adulteraban.

–¿Se buscaría apelar esta decisión por parte de la Secretaría de Salud?

–Sí, se le va a dar todo el apoyo jurídico y se van a presentar todos los argumentos, pero también el apoyo político y moral. No es nada más de que ahí el doctor Hugo. No, no. Es la defensa de un compañero, de un responsable de la política anticovid.