Este galardón se creó en 2018 en honor a los corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados en marzo y mayo de 2017. Lo otorgan instancias de la ONU, la Universidad Iberoamericana y algunas embajadas de naciones europeas. Debido a la pandemia, el año pasado no hubo convocatoria, por lo que para esta edición podrán nominarse trabajos periodísticos de 2020 y 2021. Los ganadores se darán a conocer el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Esta edición del premio no podía ser convocada en un momento más oportuno: a unos días del asesinato de Lourdes Maldonado y Margarito Esquivel, en Tijuana, Baja California; y de José Luis Gamboa, en Veracruz. Tres en lo poco que va de este año , indicó.

Fernández-Maldonado recordó que las cifras de crímenes contra comunicadores colocan a México como uno de los sitios más peligrosos para éstos.

En 2021, dijo, la ONU-DH documentó al menos ocho asesinatos y dos desapariciones de periodistas que pudieron derivar de su actividad profesional.

Lamentablemente muchos de estos crímenes, como en los de los periodistas que dan nombre a este premio, aún esperan la acción de la justicia , apuntó.

Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, consideró que los tiempos convulsos y sombríos para el periodismo en México pareciera que no se irán, por lo que no debemos permitir la impunidad. Las autoridades deben pasar del discurso a los resultados, es decir, esclarecer la violencia contra periodistas y dar garantías de no repetición .

Al acto también asistieron funcionarios de otras agencias de la ONU y de las embajadas extranjeras convocantes, así como de la Universidad Iberoamericana.