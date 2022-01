A pregunta de reporteros sobre la posible responsabilidad del ex gobernador Javier Corral en agresiones a reporteros, Encinas emplazó a la FGR para que avance en la investigación, es una respuesta de la cual debe dar cuenta la fiscalía y coincidimos en que debe avanzarse, y no mantener en un manto de impunidad a absolutamente nadie .

Al concluir el acto, el subsecretario indicó que desde su dependencia se desarrolla un proceso particular para atender las denuncias de la familia de Miroslava respecto a la presunta responsabilidad de actores políticos en el homicidio de la periodista y aseguró que en cuanto se tengan resultados se harán del conocimiento público.

Todo está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá cumplimentar las órdenes de aprehensión, y no debe haber marcha atrás en el esclarecimiento de este crimen. Esperemos que se resuelva totalmente en muy corto plazo , explicó el funcionario durante un gira de trabajo por Chihuahua.

Hay que hablar con el fiscal, revisar esa autonomía que tienen las fiscalías, tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía , reiteró.

Encinas ountualizó que (Javier) Corral, como cualquier otro ciudadano, tiene todas sus garantías y el gobierno debe respetarlas, tiene todos sus derechos .

Apoyar las denuncias es la tarea que a nosotros nos corresponde, pero quien investiga y sanciona es la FGR, y debe cumplir su responsabilidad , agregó.

En junio del año pasado, Hugo Schultz, ex alcalde panista de Chínipas, aceptó su responsabilidad como auxiliar de los autores intelectual y materiales del homicidio de Miroslava Breach.

En tanto que, durante el acto de firma de convenio, y luego de registrarse tres asesinatos de periodistas en el presente mes en Veracruz y Tijuana, Encinas recalcó que éstos dan cuenta de la gravedad del problema, pero insistió que no solamente se requiere atender la parte preventiva, sino también la de impartición de justicia.