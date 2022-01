Es así que sugirió no confundir el objetivo central. “¿Para qué le enredan tanto si es una consulta?, es decir, ¿quieres que continúe el Presidente o que se vaya?, y ya vean quiénes van a votar por el sí y quiénes por el no.

En otro tema, el mandatario llamó a los ciudadanos a participar el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato, porque el asunto central es dejar asentado este método democrático, el hábito, más allá de si se acorta o no la pregunta o cualquier otra circunstancia. Como se dice allá por mi tierra, vas a querer o no vas a querer (la continuidad en el cargo de Presidente de la República hasta septiembre de 2024).

“Si no quieren que yo me vaya, pues van a decir ‘no’, si quieren que yo me vaya, van a poner ‘sí’. Eso no es tan complicado, pero meterse a un juicio sobre eso, sólo que fuese de fondo”, expresó.

Asunto de forma, no de fondo

López Obrador consideró que asuntos como los que se analizan actualmente en la Suprema Corte, a propuesta de un ministro, respecto a cortar la pregunta de la consulta, son asuntos de forma, no de fondo, porque lo importante es llevar a la práctica las formas de participación ciudadana.

Sin embargo, subrayó, la aplicación de la consulta de revocación me tiene muy contento, independientemente del resultado, porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático para que el pueblo ponga y el pueblo quite, que no sean las élites las que decidan.

“Hay una película buenísima donde sale el actor Robert Redford (Havana) y hay una frase: ‘la diferencia entre ustedes los políticos y nosotros los jugadores de póker es que ustedes quieren ganar siempre y en el póker se tiene que perder para después ganar’. Entonces, estos demócratas, los que no lo son, quieren ir siempre a la segura”, advirtió el mandatario federal.