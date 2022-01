P

or alguna extraña razón poco definida (acuñada seguramente por músicos posteriores con mucho ego), la narrativa que circula desde los años 90 (y quizá desde los 70), respecto de los pioneros del rock & roll en México de fines de los años 50 e inicios de los 60, es en esencia que tienen poco mérito , pues “sólo hacían covers, además de ser ñoños y no ser transgresores”. Como si el verdadero rock mexicano partiera de la camada Avandaresca, porque ellos sí tocaban bien macizo . Sin embargo, la realidad histórica demuestra que tal descrédito está basado en injustos mitos, asumidos por muchos sin investigar bien ni entender la trascendencia de aquellos adolescentes que por primera vez en nuestro país tuvieron la osadía de forjar, con pocos ejemplos juveniles (aún no impactaban los Beatles), agrupaciones creadoras de rock en español que, de no haber abierto tal puerta, la historia de dicho género aquí difícilmente habría sido posible tal y como la conocemos.

En principio, es falso que iniciaran sólo haciendo covers: la primera banda que grabó un disco de rock & roll, y además en español, en México, Los Locos del Ritmo (Rock!, 1958) ofrecía seis temas originales (de 12 https://bit.ly/3g1rWkn), entre los cuales Yo no soy un rebelde y Tus ojos se volvieron himnos inmortales. Y si bien es cierto que hacían covers, era porque al ser una novedad el rock & roll, se le creía pasajero y las disqueras pedían hacer versiones en español de éxitos probados en inglés, por temor al fracaso comercial, amén de que no existían productores especializados para que las grabaciones sonaran más profesionales de lo que resultaron. Con todo, lo asombroso y bello es que estos chamacos, todos menores de edad al ser firmados (los citados Locos, los Rebeldes del Rock y los Teen Tops, principales iniciadores), portaban una intuición bárbara y una energía innata tales que, a pesar de no ser virtuosos, conectaron con el público joven de entonces, pues hablaban el mismo idioma tanto lingüístico como referencial y cultural. Al estallar exitosamente en la radio, desplazaron al mambo, al cha cha chá y las orquestas de salón, a pesar de ser atacados por éstas como de baja calidad , desde su orgullo de músicos de academia.

Reivindicación narrativa

Pieza crucial de esta historia es Rafael Acosta, fundador original de los Locos… (formados en principio, entre otros, por Pepe Negrete y el guitarrista Jesús González, autor de Yo no soy...), quien más que ser tan sólo el baterista, efectuó acciones clave para que el grupo trascendiera más allá de la Prepa 4 y las fiestas caseras (como más adelante aquí se relatará), y para que tuviera un sonido diferente, distintivo, de calidad, nada ñoño (también aquí lo describirá).