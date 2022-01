M

aya Angelou, la prolífica escritora estadunidense, activista por los derechos civiles, quien contó en varios de sus libros la experiencia de ser negro en un país de supremacistas blancos; la primera afroestadunidense en escribir y declamar un poema ( On the Pulse of Morning ) en la toma de posesión de un presidente de ese país, la de Bill Clinton, en 1993, es también la primera en ser el rostro de una moneda.

El Departamento del Tesoro acuñó en su honor la de 25 céntimos de dólar, conocidas popularmente como quarter. En el anverso aparece un retrato del presidente George Washington. Nacida en Misuri en 1928 y fallecida en 2014, su trabajo de escritora abarca ocho libros autobiográficos, ocho obras de teatro, 18 de poesía, dos recetarios, cuatro libros para niños y 11 películas y adaptaciones para televisión. También destacó como directora, actriz (10 películas) y oradora. Fue la primera mujer afrodescendiente que dirigió una película, Down in the Delta, en 1998.

Documentó el doloroso camino que millones de estadunidenses han recorrido desde sus orígenes en África y las luchas en pro de los derechos civiles de los descendientes de esclavos, incluyendo las grandes tragedias de esa lucha, como el asesinato de Martin Luther King y Malcolm X. Merecidamente, recibió numerosos reconocimientos de universidades, editores y el medio cinematográfico.