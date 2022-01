E

l presidente López Obrador subraya que en la oposición a la reforma eléctrica por él promovida existe una intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que todo el mercado quede en manos de privados, sobre todo extranjeros . Y su advertencia no es fortuita, porque a lo largo de su mandato ha denunciado infinidad de negocios sucios con los bienes de la nación: contratos leoninos, subsidios a las empresas, mercado paralelo, concesiones a manos llenas y mucho más, todo con base en una legalidad (verdadero traje a la medida) confeccionada por el régimen neoliberal, siempre al servicio del gran capital.

Pero esa intención perversa de la oposición rabiosa no se limita al sector eléctrico, puesto que toda iniciativa para cancelar esa legalidad es tomada como agresión por parte de los beneficiarios del régimen neoliberal. ¿Qué defienden los opositores?: su derecho de saquear al país, exprimir el presupuesto público a su favor, comerse todo el pastel, tener un gran corporativo disfrazado de nación y atracar descarada, impune y permanente. Y en seis gobiernos gerenciales no solo agarraron cariño a esas prácticas, sino que no dejaron piedra sin tallar.

Por ejemplo, desde el inicio de su gobierno, López Obrador y sus funcionarios han denunciado todo tipo de jugosos negocios sucios a costillas del erario, la existencia de contratos leoninos que a la nación le han costado miles y miles de millones de pesos, gracias a la cortesía del régimen neoliberal. En febrero de 2019, uno de ellos, Manuel Bartlett, director de la CFE, documentó que actualmente hay contratos con las empresas IEnova, Carso y Transcanada que amparan siete ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la Comisión a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas .