El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la CDMX, Evalúa CDMX, subió hace poco a su página web (evalua.cdmx.gob.mx) los cálculos de pobreza de 2020 (aplicando el Método de Medición Integrada de la Pobreza, MMIP, que yo desarrollé y que el Evalúa CDMX ha mejorado) y los comparó con los resultados de 2016 y 2018. Los principales resultados se presentan en el cuadro. En otras entregas he criticado la metodología de medición de la pobreza del Coneval, la he contrastado con el MMIP, y he criticado también los levantamientos de la ENIGH y del Evalúa CDMX (véanse las entregas del 2, 9 16 y 23 de agosto de 2019). La pobreza total (PT) entre 2018 y 2020 se mantiene constante en 72.9 por ciento, pero hay un cambio en su estructura: la pobreza extrema (PE) aumenta de 40.6 a 42.4 por ciento y la pobreza moderada (PM) baja de 32.3 a 30.5 por ciento, lo que se refleja en el aumento de la intensidad de la pobreza (In), de 0.371 a 0.381, y en la incidencia equivalente (HIn) que subió de 0.270 a 0.278.¹ La estabilidad de H(PT) se explica porque en dos de los tres componentes del MMIP, baja H: NBI (necesidades básicas insatisfechas) y tiempo (libre), este último como resultado de la pandemia: al caer el tiempo de trabajo la gente tiene más tiempo libre, aunque de manera forzada. La pobreza de ingresos, en cambio, aumentó de 59.6 a 61.8 por ciento (2.2 pp, similar al del Coneval), su In subió de 0.448 a 0.469 y su HIn de 0.267 a 0.290 (incremento de 8.6%). Debo anotar que, al margen de muchas diferencias fundamentales entre los métodos del Coneval y del Evalúa CDMX, en materia de ingresos el Coneval no ajusta los ingresos de la ENIGH, mientras el EvalúaCDMX los ajusta a la cuenta de hogares de Cuentas Nacionales. Seguiré en este tema.

1 H, incidencia, es la proporción o % de pobres. Es igual a q, número de pobres entre N, población total (q/N). In, intensidad o brecha de pobreza, es la distancia que separa al hogar/promedio de hogares (X) del umbral (Z): es igual a (Z-X)/Z. HIn, incidencia equivalente, es el producto de H e In. Permite conocer mejor la magnitud de la pobreza al combinar incidencia con intensidad.