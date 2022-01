▲ Facundo Rosas, ex titular de Seguridad en Puebla y cercano a Genaro García Luna, es trasladado a la Femdo tras atropellar a una mujer. Foto La Jornada

Además, se dijo que había otros cuatro nombres involucrados, y no era muy difícil ubicar en ese póquer nefasto al propio Facundo, quien fue subsecretario con García Luna y comisionado de la Policía Federal. Habrá de verse ahora si a Rosas Rosas (quien en julio de 2017 ya había tenido otro accidente vehicular, en el que causó la muerte de una mujer de 84 años de edad) es usado como trofeo o como ariete en el torneo de caza judicial fallida por Rápido y furioso , cuyo principal responsable político e histórico es Felipe Calderón Hinojosa. Por lo pronto, ayer se montó un aparatoso dispositivo de seguridad federal (marinos y policías) para trasladarlo a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Recuérdese que el pasado 10 se dieron a conocer órdenes de aprehensión, giradas por un juez federal, contra tres personajes oscuros: Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo; Genaro García Luna, ex secretario federal de Seguridad durante todo el sexenio de Felipe Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, el segundo de a bordo del citado García Luna.

De una aprehensión por un desafortunado incidente en el que una persona habría perdido la vida por arrollamiento vehicular, el ex jefe policiaco, compañero de andanzas delictivas de Genaro García Luna, constantemente señalado como represor, corruptor y huachicolero, pasó al retablo delictivo y mediático mayor, acusado de ser copartícipe de las maniobras de introducción de armas estadunidenses al país, conocido como Rápido y furioso .

En otro tema: luego de un reciente cateterismo cardiaco y por consejo médico, según mencionó ayer en la mañanera, el presidente López Obrador está procurando hacer algo de ejercicio físico. Curiosidad periodística generó el verlo salir de Palacio Nacional con vestimenta deportiva para ir al campo beisbolero de los tranviarios, luego de su estancia hospitalaria de un día.

Al respecto, AMLO dijo ayer que él aguantaba, pero ahí van a tomarme foto y llevan cámaras, toda una invasión a mi poca, escasa intimidad (...) se subieron a un edificio, a un banco y desde allá me estaban tomando (...) Y hay que aguantar, hay que respetar, pero sí se pasan . Añadió: Y si fuese un reportaje sobre la recuperación de salud, o si están viendo cómo voy avanzando para salir adelante. No, es la imagen de que ya estoy arrastrando los pies, chocheando. Ya los médicos me dijeron que estoy al 100 (https://bit.ly/3uaIuie)./

Y, mientras Ricardo Monreal sufre la primera derrota explícita en su condición de coordinador de los senadores de Morena, al recular en el caso de la comisión especial que analizaría violaciones legales en el Veracruz del muy protegido Cuitláhuac García, ¡hasta el próximo lunes!

