Exige se sancione a Iberdrola

O

jalá y realmente se sancione a Iberdrola, ya que efectivamente, como se dice en la nota publicada ayer en La Jornada, esas acciones dañan a la Comisión Federal de Electricidad al crear un mercado paralelo, y creo también a las empresas que compraron esa energía, aunque dudo mucho que no supieran que estaban cometiendo un ilícito.

Héctor Heredia González

Por qué surgió la 4T

Unas de las razones por la que apareció la Cuarta Transformación (4T) fue el agotamiento del modelo capitalista neoliberal y el abandono de la creación del plusvalor, esencia del sistema (ganancia legalizada) en el proceso de producción, aunado a la corrupción en sus distintos niveles y a las formas de impunidad en la administración de la gestión pública y privada.

Dejó de lado las relaciones de intercambio como la oferta y la demanda y el grado de competencia como categorías inapelables y responsables del cumplimiento de las leyes generales del movimiento del capital.

La inoperancia de la etapa neoliberal, detonada por la corrupción, hizo ineficaz el libre mercado que fundamenta la economía del sistema existente, amén de la ausencia de credibilidad en la administración pública, sumida en un desprestigio jamás tenido.

El sistema capitalista en el país, dada la magnitud de descomposición social y política, no operaba con los principios que le dio origen, basado en el libre mercado de la oferta y la demanda, como en otras economías donde no prolifera la corrupción y la impunidad, dado su equilibrio y paz social. Situación que no se tuvo en México y que dio origen a la 4T.

Rubén Cantú Chapa

Respuesta de Sepomex a queja ciudadana

Estimado Eduardo Mosches: hacemos de su conocimiento que el Servicio Postal Mexicano no ha aplicado una nueva modalidad de servicio que implique la certificación para un envío con destino al extranjero, ni tampoco se ha incurrido en nuevos impuestos a las tarifas para el manejo de exportación en materia postal; las cuales no han sufrido cambios en los últimos seis años.

La diferencia de tarifa reflejada en su operación corresponde a un servicio denominado registrado, mismo que ofrece a los clientes mayor certeza de su envío y de ninguna manera tiene un carácter obligatorio, sin embargo, sí se recomienda a los usuarios en nuestras ventanillas.

En lo que corresponde al servicio entre Venezuela y México, por razones ajenas a este organismo, hoy no se realizan, dada la carencia de itinerarios disponibles.

Para mayor referencia ponemos a su disposición el siguiente número 55-5385-0900 extensión 45159, donde podrá encontrar a Karla Joffo, coordinadora de Atención a Clientes de la Dirección Metropolitana.