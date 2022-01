lementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detuvieron ayer por la mañana al ex comisionado de la extinta Policía Federal (PF) Facundo Rosas Rosas por atropellar a una mujer que posteriormente falleció. Horas después se informó que el ex funcionario fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para notificarle sobre la orden de arresto en su contra por su participación en el operativo Rápido y furioso, a través del cual autoridades estadunidenses y mexicanas se habrían coordinado para introducir a nuestro país 2 mil 500 armas que fueron entregadas al cártel de Sinaloa y usadas por éste en la comisión de diversos crímenes. Debe señalarse que en febrero pasado, el Ministerio Público Federal ya lo había citado a declarar, pero eludió presentarse y permaneció impune gracias a un recurso del juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México.

Así haya ocurrido por un lamentable hecho fortuito, el que finalmente se presente a Rosas Rosas ante la justicia permitirá avanzar en el esclarecimiento de Rápido y furioso, uno de los episodios más sórdidos de la llamada guerra contra el narco, y posiblemente contribuirá a cerrar el hoyo negro de impunidad en torno a una estrategia de gobierno que no sólo no redujo el fenómeno delictivo, sino que lo incrementó de manera atroz y que, según los indicios disponibles, se aplicó en alianza con algunas organizaciones delictivas para desmantelar a sus rivales. En esta perspectiva, Rápido y furioso es sólo un aspecto de una política de seguridad plagada de miserias, que van desde la erogación multimillonaria en pretendidos detectores moleculares de drogas que no eran más que una llana estafa, hasta la privatización de las prisiones en términos descaradamente lesivos para el erario, y cuyo máximo signo fue el tener al frente a García Luna, sobre quien ya entonces pesaban acusaciones –hoy robustecidas– por sus nexos con los grupos criminales a los que fingía combatir.

No puede subestimarse la magnitud del desafío de investigar las irregularidades derivadas de la descomposición institucional que tuvo lugar durante el sexenio calderonista, por lo que cualquier avance hacia la verdad es bienvenido, y cabe esperar que el arresto de Rosas Rosas permita disipar la espesa impunidad construida en ése y los otros sexenios recientes.