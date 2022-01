Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 28 de enero de 2022, p. 25

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El grupo armado Autodefensas del Pueblo El Machete afirmó que desconoce el paradero de 21 pobladores retenidos desde hace seis meses en la cabecera municipal de Pantelhó, con el argumento de que tenían vínculos con sicarios, dijo un portavoz de la agrupación.

Según sus familiares, los 21 habitantes fueron retenidos el 26 de julio por miembros de El Machete y exhibidos en el parque central de Pantelhó, de donde se los llevaron hacia la localidad de San José Tercero, presunto bastión del grupo armado.

Pero el comandante de la organización, quien no proporcionó su nombre, dijo: No puedo echar mentira de dónde están. Ya va a venir la Comisión de Búsqueda y ve a saber dónde los van a buscar. Desconocemos dónde están esos 21. No puedo decir nada hasta que venga la Comisión de Búsqueda .

Informó también que sus compañeros retuvieron el miércoles a tres pobladores que supuestamente vendían droga en la cabecera municipal. “Los metimos al bote una noche, pero hoy ya van para (la) fiscalía”, la cual “no hace su trabajo; por eso imponemos nosotros mismos la ley. El gobierno no nos mira.