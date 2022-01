Si bien la serie es entretenida, por momentos graciosa y tiene una buena banda sonora, también puede ser triste e indignante. Se trata de cómo esta pareja vio invadida su privacidad y el gran estrés que esto provocó en sus vidas y en su matrimonio. Anderson ha dicho que nunca ganaron dinero con el video y que ella nunca lo vio.

Mucha investigación para retratar a la pareja

Así que, ¿cómo empieza uno a retratar a una pareja con personalidades desbordantes, en especial cuando ni Anderson ni Lee están involucrados en el proyecto?

Mucha investigación, señaló Stan, sin mencionar las horas de maquillaje a las que se sometieron ambos actores.

No tengo un solo tatuaje en el cuerpo, así que la idea de estar completamente cubierto de tatuajes me ponía nervioso porque sentía que no sabía lo que era. No tengo esa seguridad para ir y hacerlo. Así que fue realmente aterrador. Pero obviamente, Tommy se veía de cierta manera. Tuve que perder algo de peso .

James sostuvo que ella y Stan iban de arriba abajo al calificar sus actuaciones.