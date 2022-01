Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 28 de enero de 2022, p. 8

El escenario del Auditorio Nacional recibirá el 3 de febrero a Haragán y Cía.: Levith, batería; Chris, bajo; Paco Yescas, guitarra; Jerónimo y Enrique Sida, trombón; Cox Gaytán, violín, y Leonel, chelo, encabezados por Luis Antonio Álvarez.

Será una noche de evocaciones, estrenos y rock con selectos invitados, comentó Álvarez.

Este concierto fue planeado originalmente para celebrar los 30 años de carrera de Haragán y Cía; sin embargo, fue pospuesto en diferentes fechas (19 de junio, 26 de julio, 28 de septiembre de 2020 y en febrero de 2021); no obstante, lo anterior, señaló, “aquí estamos y en estos dos años tuvimos tiempo de madurar el set. Hay canciones que no vamos a dejar de tocar, como Él no lo mató, Muñequita sintética, Yo pensaba que, Bandolero y Buscando amor en la calle, que, está probado, le gustan a la banda. Tenemos el show planeado”.

Por las características de cómo se han dado las cosas, Luis Antonio Álvarez las relaciona con otros sucesos únicos sucedidos en su andar como músico. Sonriente, compartió lo siguiente: “Chicago, 15 de septiembre 1992 estar en la concha acústica del Lago Michigan era nuestra primera salida del país; fuimos el Sopas, Juan Brand, Jaime Rodríguez, Paco Yescas y yo. Íbamos como quinteto, y fue emocionante estar allí cuando apenas había salido en 1990; en sólo dos años Haragán ya había llegado hasta ese lugar, ya teníamos bandita por allí que nos recibió de primera. Esa vez nos dimos cuenta que ya podíamos tocar en cualquier escenario.

“Otro momento importante me sucedió en un Vive Latino (2018) estaban, imagínate, Gorillas y en otro escenario Cartel de Santa en el cierre. Qué reto me pusieron, tenía miedo, pánico escénico. ¿Cómo me ponían con ellos? Me deprimí. Por fortuna nos fue bien: tuvimos lleno total, la gente fue fiel a Haragán, no nos dejó. Fue inolvidable. En otra ocasión, invité a mi compadre y amigo Sax a un concierto en la feria de Ecatepec. Fue especial, había un ambiente cálido; el calor del público se sentía, era un lleno total y Sax tocando con Haragán y Cía, no sólo una canción, sino acompañando varias rolas. Está el video El Haragán y Sax, aburrida la vida (https://youtu.be/G7N44dNJsv4). Está de lux: dos saxos emblemáticos del rock están en esos recuerdos”, expresó.