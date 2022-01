Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 28 de enero de 2022, p. 7

Nueva York., La música de Neil Young será retirada del servicio de streaming de Spotify después que el cantautor se opusiera a que sus canciones se reprodujeran en la misma plataforma que ofrece el podcast de Joe Rogan, informaron la compañía y el cantautor.

A principios de esta semana, Young había publicado una carta dirigida a su mánager y a su sello discográfico, Warner Music Group, en la que exigía que la paltaforma dejara de emitir su música porque decía que Rogan difundía desinformación sobre las vacunas contra el covid-19.

El miércoles, el cantante de Heart of Gold y Rocking in the Free World agradeció a su sello discográfico por estar conmigo en mi decisión de retirar toda mi música de Spotify y animó a otros músicos a hacer lo mismo.

Desinformación

La plataforma se ha convertido en el hogar de la amenazante desinformación frente al covid , señaló en su sitio web. Mentiras que se venden por dinero .