Viernes 28 de enero de 2022, p. 18

Madrid. La multinacional de la electricidad Iberdrola sufrió hoy dos reveses en los tribunales de España, donde está sometida a procesos judiciales por diversos delitos relacionados con su actuación profesional, entre ellos los de presunto espionaje, cohecho activo, falsedad en documento mercantil, atentado contra la intimidad y una serie de delitos ecológicos.

En el juzgado de Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, se emitió un importante auto en el que se acordó profundizar en la investigación relacionada con la vigilancia y el espionaje ejercidos por Iberdrola contra empresas que eran su competencia, pero también contra dirigentes políticos, periodistas y activistas del medio ambiente.

Actualmente, Iberdrola tiene abiertos dos grandes frentes judiciales en España; uno es en la Audiencia Nacional de Madrid, donde se investiga la trama de espionaje que se basa en las pruebas y testimonios del ex comisario de policía José Manuel Villarejo, quien habría sido contratado por la multinacional para vigilar y someter a sus rivales o a políticos, periodistas y activistas críticos con su gestión. El otro frente lo tiene en un juzgado de la provincia de Zamora, donde se investiga un delito ecológico por el vaciado intencionado de un embalse, el de Ricobayo, en el verano pasado, para manipular los precios de la electricidad en España. En ambos procesos, la justicia avanza y los indicios son desfavorables para la principal empresa eléctrica del país.

Ignacio Sánchez Galán culpa a colaboradores

El 18 de enero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, testificó de forma presencial durante más de dos horas ante el juez García Castellón, quien instruye una de las causas contra la empresa, acusada de espionaje, cohecho, falsedad documental y atentado contra la intimidad. En su declaración, el empresario negó su vinculación a los hechos, que atribuyó a uno de sus colaboradores más cercanos durante esa época, el que fuera su jefe de seguridad, Antonio Asenjo. También intentó desacreditar el testimonio de otro ex directivo de la empresa, José Antonio del Olmo, quien aportó al juzgado importante documentación en la que se acreditó una de las pruebas clave del caso: la factura del pago al ex comisario de policía para realizar las labores de espionaje contra sus rivales en el sector, sobre todo contra el actual presidente del grupo ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez.