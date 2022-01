Me costó mucho entrar al futbol profesional, anduve en varios lados, desde el América hasta Morelia, me tocó picar piedra pero no me desesperé. Ahora estoy orgulloso de que Orbelín llegue a una de las mejores ligas, él sabe que la clave es mantener la humildad , apuntó Onay, quien después jugó también para el León.

Es un habilidoso, cuando quiere algo se dedica todo el tiempo a conseguirlo, siempre sale concentrado en los partidos. Sabe que en el Celta no tiene el puesto ganado y debe pelear, hacer mucho más del trabajo que ya venía haciendo , indicó.