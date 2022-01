Alondra Flores y Jessica Xantomila

El médico patólogo Ruy Pérez Tamayo, quien conjuntó el quehacer científico con el amor por las palabras en la placentera difusión del conocimiento, falleció el pasado miércoles a los 97 años en Ensenada, Baja California, informaron El Colegio Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Mexicana de la Lengua.

En su libro Diez razones para ser científico, con el cual buscó alentar entre los jóvenes la pasión para dedicarse a este ámbito de conocimiento, enumeró: para no tener jefe, para no tener horario de trabajo, para no aburrirse, para hacer siempre lo que nos gusta, para usar mejor el cerebro, para que no nos tomen el pelo, para hablar con otros científicos, para aumentar el número de científicos en México, para estar siempre contento y para no envejecer.

Fue referencia obligada en la investigación biomédica y una de las voces más difundidas sobre las ciencias y humanidades. En 2011 el Fondo de Cultura Económica instituyó el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo en ocasión de los 25 años de la colección La Ciencia para Todos.

Ruy Pérez Tamayo nació en Tampico, Tamaulipas, en 1924. Estudió medicina en la UNAM, donde fue profesor emérito durante casi 60 años y fundó las unidades de Investigación de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina, y de Patología en el Hospital General de México. Fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1974, además de promover la difusión de la ciencia y la cultura.

Debido a su labor docente se formaron cientos de alumnos en aulas y laboratorios de universidades mexicanas y del extranjero, así como en hospitales y unidades de investigación.

De acuerdo con la semblanza de El Colegio Nacional –del cual era miembro–, entre sus muchas contribuciones están la descripción del efecto de la metionina en la cicatrización de las heridas; describió por primera vez en México la neumonitis reumática, reticulosarcoma de partes blandas, mesotelioma pleural, amibiasis cutánea, criptococosis, enfisema bronquiolar, mesotelioma peritoneal .

A las expresiones de condolencias por el fallecimiento de Pérez Tamayo se sumaron la UNAM, El Colegio Nacional, las academias mexicanas de Ciencias y de la Lengua, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras instituciones.

Razones para quererlo y admirarlo