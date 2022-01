Bragar abandonó su país tras realizar el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Cruzó la frontera con Texas y viajó por México hasta Guatemala montado en un caballo. En 1954 decidió residir en la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

De gran sentido del humor, Bragar pintó y dibujó hasta su últimos días. Cuando uno dibuja se usan todos los sentidos. Me gusta dibujar sin ver el papel, aunque con el corazón; salen cosas muy interesantes. A veces no me gustan; sin embargo, en general me gusta lo que hago , expresó en su cumpleaños 90.

Bragar realizó gran cantidad de exposiciones individuales, entre las que destacan las de los museos del Palacio de Bellas Artes y de Arte Moderno. Fue parte del legendario Salón Independiente.

Lupita Gamboa, responsable de La Mercantil, describe a éste como un espacio para compartir expresiones artísticas que dan cabida al artesano, al ebanista, al restaurador, al tapicero, al diseñador, al artista .

Las tres exposiciones permanecerán hasta el 31 de enero en Los Amantes (Carrillo Puerto 19), La Mercantil Arte y Café (Carranza 115), y La Mercantil de Diseño (Fernández Leal 107), todas en Coyoacán.