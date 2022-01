El IECM consideró que al no existir una afectación directa de los derechos político-electorales de Díaz Polanco, en el ejercicio o desempeño de su cargo, la denuncia rebasa el ámbito de competencia electoral y declinó la competencia para conocer del hecho al comité, conforme a lo que dispone el Código de Responsabilidad Parlamentaria, que no se ha instalado.

Reprochan dilación

La coordinadora de Morena, Martha Ávila, así como las diputadas Lourdes Paz y Xóchitl Bravo, señalaron que el organismo advirtió de actos contrarios a la ética legislativa y reprocharon la demora en la instalación del comité.

Rubio, vicecoordinador del PAN, utilizó la declinación de competencia del IECM para asegurar que la denuncia era infundada y justificó su actitud contra del presidente de la mesa directiva con su derecho, como representante del pueblo, a decir lo que quiera en tribuna .