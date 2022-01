No debe causar extrañeza que las encuestas nacionales continúen situando a la violencia como principal preocupación entre la ciudadanía. Así lo evidencia la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana publicada recientemente por el Inegi que revela que, en el último trimestre de 2021, la percepción promedio de inseguridad se situó en 65.8 por ciento; experimentada diferenciadamente en 70.3 por ciento entre las mujeres y 60.2 entre los hombres.

Otro capítulo muy inquietante de la dinámica de violencia en curso es la dirigida contra las y los comunicadores. Apenas transcurridas tres semanas de 2022 ya contabilizamos tres periodistas asesinados, dos en Tijuana y uno en Veracruz, hoy por hoy el estado más adverso para el periodismo. El más reciente caso es el asesinato de Lourdes Maldonado, quien meses antes había expuesto su denuncia de amenaza frente a Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera. Con los tres victimados este año, suman 28 los periodistas asesinados en el actual gobierno; un total de 148 desde 2000 según Artículo 19. Por ello, el país ocupa hoy el penoso lugar 143 de 180 en materia de condiciones para ejercer la libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras.

Los anteriores datos delinean casi un tsunami de violencia que, pese a sus dimensiones, no ha sido examinado en conjunto con perspectiva estructural en el ámbito mediático y la agenda pública. No queda duda que el gran pendiente de este gobierno sigue siendo la violencia, y que su estrategia de combate, la Guardia Nacional, no ha mostrado ningún resultado sustancial; a pesar de que, desde 2018 la Marina y la Sedena han aumentado su presupuesto 17.6 y 28 por ciento, y la Guardia Nacional lo incrementó en 6.6 por ciento este año.

El marco jurídico internacional de los derechos humanos da cuenta de que la militarización de la seguridad debe ser una estrategia de Estado extraordinaria, estrictamente temporal y subsidiaria, en tanto se fortalece y democratiza a las instituciones civiles de combate a la delincuencia. México lleva ya 15 años –sin importar los cambios de partido político en el gobierno– con la misma estrategia de uso de las fuerzas armadas para combatir el crimen, sin que se haya traducido en auténtica pacificación, particularmente en regiones del país tomadas por redes ilícitas de poder.