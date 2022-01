M

aría, desafió con algunas mujeres mayores a las autoridades nahuas de Ocotequila. Cuestionó los usos y costumbres de los hombres. No concibe que sólo ellos se erijan como único poder que decide lo que se tiene que hacer en la comisaría. Sin argumentos convincentes, niegan la participación de las mujeres en las asambleas e impiden que voten para elegir al comisario municipal. Los líderes de los partidos excluyen a las mujeres en sus planillas.

El 30 de enero María platicó con las abuelas sobre los problemas que más les aquejan: la violencia que padecen en sus hogares; la inseguridad que desde hace años persiste en el pueblo; la falta de agua que tienen que acarrear desde los manantiales; la imposibilidad de acompañar a sus hijos en las sesiones virtuales, pues no saben leer y no tienen dinero para comprar fichas durante la semana.

A las indígenas ninguna autoridad las ve ni escucha. El presidente municipal sólo recibe a los comisarios y en las comisarías las mujeres tienen prohibido entrar, porque el espacio es sólo para hombres. Son mujeres monolingües que desconocen el funcionamiento de las instituciones, que requieren el apoyo de una intérprete y de personal sensible que atienda su situación familiar. Nadie valora su trabajo en su casa ni en su comunidad. En la comisaría les asignan tareas pesadas y onerosas, como la preparación de la comida en las mayordomías, donde tienen que poner el nixtamal en la madrugada para elaborar tortillas. Además de atizar la leña durante toda la noche, colocan grandes ollas para el caldo de res que servirán a los deportistas y a los peregrinos que asisten a la fiesta patronal. Ni propios ni extraños agradecen el sacrificio de las que se esmeran por brindar una estancia agradable.

Padecen muchos atropellos y arbitrariedades; les niegan la titularidad de los solares y parcelas. Los mismos padres argumentan que sus hijas pronto se casarán, por eso no ven necesario que estudien más allá de la primaria. Tampoco son beneficiarias de algún pedazo de tierra. Los papás, además de negociar una cantidad de dinero por el casamiento de sus hijas, las abandonan a su suerte al incorporase a la familia de su pareja. En el nuevo domicilio deben efectuar los trabajos que desempeñaba la suegra. Son las criadas y cocineras que con pesados trabajos pagan el dinero que recibió el papá por ella.

Para las mujeres no hay justicia en la mesa del comisario. Cuando se atreven a denunciar la violencia del esposo, les niegan la razón, más bien, las regañan y las obligan a regresar con el violento. Las responsabilizan de los conflictos que hay en el hogar y reivindican al marido como el único que trabaja. Los consejos se reducen a que obedezcan a su pareja y que asuman en silencio el maltrato y el ultraje. Si deciden huir de la casa del suegro, son acusadas por abandono de hogar u omisión del cuidado de los hijos. La situación se empeora pues el Ministerio Público y los jueces se colocan del lado de los maridos, porque le llegan al precio de la justicia que imparten.