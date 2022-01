Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 27 de enero de 2022, p. 10

Ante la cuarta ola de contagios, las modalidades en que operan las escuelas de prescolar, primaria y secundaria se han diversificado. En algunos planteles se opera con clases a distancia, en otros se optó por dar asesorías, uso de blogs, chats y páginas electrónicas.

En las comunidades escolares en las que no se alcanzó un consenso se aplica un modelo mixto, en el que los grupos que optaron por clases presenciales acuden dos veces a la semana, mientras aquellos que no asisten al plantel reciben clases a distancia.

Padres, docentes y directores manifestaron su preocupación ante la profundización en la pérdida de aprendizajes, sin que la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya establecido una política pública clara frente a una realidad compleja y diversa, lo que está ensanchando las brechas del rezago escolar .

En la escuela secundaria general número 71 Narciso Bassols, los progenitores manifestaron su rechazo a que el plantel opere sólo mediante un blog escolar. Si bien la mayoría de los padres no quieren mandar a sus hijos a clases, hay 20 por ciento que sí queremos que nuestros hijos tengan actividades presenciales, y de no ser posible, que al menos reciban clases virtuales completas y no acceder únicamente a un blog para subir trabajos una vez a la semana, que incluso no sigue el plan de estudios .