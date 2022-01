Lo primero y más importante que los países pueden intentar hacer por los niños es lograr que regresen a la escuela de manera segura para proteger su bienestar social, mental y físico , señaló en rueda de prensa la directora de la OPS, Cari-ssa Etienne. El aprendizaje virtual no remplaza ni puede remplazar la educación presencial. Con cada día que los niños pasan sin ir a la escuela en persona, mayor es la probabilidad de que dejen de asistir y nunca regresen, lo que tiene consecuencias para toda la vida , advirtió.

La OPS destacó que Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay ya lograron una cobertura de vacunación de 70 por ciento, pero Bahamas, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Surinam no alcanzaron la meta de la OMS de tener 40 por ciento de población vacunada para fines de 2021.

En total, el programa Covax, respaldado por la OMS y la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, ha suministrado más de mil millones de dosis a 144 países y pretende alcanzar una cobertura de inmunización de 70 por ciento para mediados de 2022.

Detalla OMS mitos sobre la nueva variante

La OMS rastreó los mitos más comunes en medios y redes sociales como ómicron, el primero de los cuales es que causa enfermedad leve , que no sobrecargará los sistemas sanitarios o que es igual a un resfriado común, todo lo cual es falso.

La agencia también desmintió que las vacunas desarrolladas antes de la aparición de la variante no funcionen contra ésta, y recordó que los no inoculados están en riesgo de enfermar de gravedad, además de que la aparición de ómicron no es indicio de que la pandemia esté cerca de desaparecer.

La pandemia ha dejado 361 millones 425 mil 811 casos confirmados y 5 millones 524 mil 401 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.