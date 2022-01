No descartan hipótesis

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ricardo Iván Carpio, reiteró que aún no hay indicios científicos para relacionar el asesinato de Maldonado López con su ejercicio periodístico o con el litigio laboral que la enfrentó con el ex gobernador Jaime Bonilla, también de Morena, pero advirtió: En caso de requerirse, (Bonilla Valdez) podría ser llamado a la FGE. No vamos a descartar ninguna hipótesis .