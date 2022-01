Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de enero de 2022, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el deseo de que Banamex se mexicanice y que los compradores no tengan adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque deberán ser solventes y pagar impuestos. Además, manifestó la conveniencia de que el fondo cultural y artístico de este corporativo sea para el disfrute y beneficio de los mexicanos.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional aseguró que facilitará los trámites con el propósito de que no se bloquee, no se demore, no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes, y si es necesario pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales, manifestó, como el de Oceanografía que está en curso.

De la operación financiera se pronunció en contra de la concentración, porque ya de por sí es bastante. Con todo respeto y, repito, no soy chovinista y nosotros no queremos cerrar al país, no estamos en contra de los extranjeros, pero no es posible que las utilidades no se reinviertan en México .

El tabasqueño reiteró la importancia que tiene para él la venta del banco. Que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa. Vamos a estar pendientes. Hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa, en efecto, predilecta durante el gobierno de Fox y de Calderón. En estos dos sexenios, Oceanografía ganó 160 licitaciones que le dieron ingresos por cerca de 3 mil millones de dólares. Su caída (se dio) cuando Banamex Citibank acusó a la empresa y a sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas .