Lamentó que cuando al conservadurismo no le gusta alguien arremete no sólo contra el personaje, sino en perjuicio de la familia, inventan cosas fuera de toda ética.

Y aunque no reveló el contenido de la misiva diplomática, porque expresó que se enteró por las redes sociales del episodio, consideró la acción de la diplomática como un juicio anticipado porque no se ha formalizado la postulación del historiador, y sobre todo porque no hay denuncia penal alguna en su contra.

Igualmente, el mandatario pidió no hacer juicios anticipados ni sumarios contra Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, con quien la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el domingo, mantuvo un litigio laboral.

Señaló, como hizo el martes, que su gobierno hará una investigación a fondo para determinar el móvil del crimen, así como los autores intelectuales y materiales.

No obstante, pidió que no se haga politiquería de un asunto tan serio.

“Todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad. Y no adelantarnos, o sea, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes.

Ayer lo dije, no somos iguales, lo voy a repetir, ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, no es García Luna (funcionario en el sexenio calderonista y actualmente preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico) .

Lamentó que los conservadores aprovechen estas circunstancias para zopilotear o atacar como lo hizo en el pasado Claudio X. González en contra del magisterio, no porque les importaran los niños, sino en afán de privatizar el sector.

Así ahora con estos casos lamentables hay mucha falsedad, mucha hipocresía. Que nos tengan confianza, vamos a llegar al fondo y estamos trabajando con ese propósito.

–¿Después verá la posibilidad de incluir a Jaime Bonilla en su gabinete?

–Sí, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso? Es como el caso del historiador Salmerón.