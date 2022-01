E

xcelente noticia: el delincuente Emilio Lozoya permanece en la cárcel tras su intento –a un tris de ser exitoso– de recuperar la libertad para seguir su proceso penal en tal condición. El ex director de Pemex y su banda de abogánsters, más uno que otro cochupo en el Poder Judicial, lograron dar tres de los cuatro pasos necesarios para lograr su objetivo: el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por el caso de Agronitrogenados para que el indiciado quedara libre y el par de impugnaciones (que fueron desechadas) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por dicha modificación, pero les faltó el decisivo (el caso Odebrecht), el que le abriría la puerta de salida.

Tras el segundo intento de dejar sin efecto la prisión preventiva (ahora por el caso Odebrecht), y después del segundo rechazo a la impugnación de la UIF, Lozoya tenía preparada la maleta para abandonar el Reclusorio Norte (lamentablemente en esa instalación no hay sucursal del restaurante Hunan) y cómodamente regresar a casa, pero la sorpresa no sólo es que el ex director de Pemex se queda enchiquerado, sino que, aunque escasos, hay jueces que dignifican su función dentro de la podredumbre del Poder Judicial.

Así lo informó La Jornada (Gustavo Castillo y César Arellano): el juez federal José Artemio Zúñiga ratificó hoy que el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, debe permanecer preso al confirmarse que no han cambiado las condiciones del ex funcionario y existe la posibilidad de fuga. De esa manera cerró la audiencia realizada ayer en el Reclusorio Norte. Lozoya Austin seguirá encarcelado en esa prisión capitalina, donde se encuentra desde el pasado 3 de noviembre .

La posibilidad de fuga que sustenta la decisión del juez Zúñiga no es casual. Hay que recordar que Emilio Lozoya Austin huyó del país antes de que se liberara orden de aprehensión (julio de 2019) en su contra y se le declarara prófugo de la justicia. Resultó suficiente que alguien le informara oportunamente que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitaría para ocupar puestos públicos y que la Unidad de Inteligencia Financiera (mayo de 2019) a punto estaba de congelar sus cuentas bancarias del ex director de Pemex (también las de esposa y hermana) para que el ex funcionario utilizara la ruta de escape.