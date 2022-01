E

l petróleo de la variedad Brent que siguen países europeos alcanzó ayer la marca de 90 dólares el barril, como resultado de la tensión creada en Ucrania. El presidente Biden dijo que consideraría sancionar a Vladimir Putin si el líder ruso ordena una invasión. Por un lado, es una mala noticia que la tensión internacional se agudice, pero, por otro, significa ingresos extras para Pemex; falta mucho para que llegue la fecha en que dejará de exportar crudo. Cotizó su petróleo de exportación ayer en 82.11 dólares el barril. El presupuesto de Ingresos de este año del gobierno federal le da un valor promedio de 55 dólares. En los primeros días de enero ya fue superado ampliamente.

Un grupo de bancos neoyorquinos, incluyendo a Goldman Sachs Group Inc., pronostica que podrían volver los precios de 100 dólares este año. A fines de 2021, el presidente Biden, anunció la liberación de 50 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, ya lo hizo con una parte en noviembre, informó que añadirá 18 millones más. Busca contener y revertir el aumento de los precios de la gasolina antes de la temporada de vacaciones de primavera-verano, y desactivar el impacto de los energéticos en la inflación.

No hubo regalo

Quedó en veremos el regalazo a Carlos Slim por su cumpleaños número 82 que cumple mañana. Aunque no por unanimidad, los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones decidieron no conceder autorización a América Móvil para que agregue a su menú el servicio de televisión de paga a través de su empresa Claro TV. Hubo presiones pero los comisionados del Instituto votaron a favor de no modificar las condiciones actuales. Por lo tanto, no podrá ofrecer el cuádruple play. La resolución del IFT podría ser apelada por América Móvil ante los tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Además de las razones técnicas y políticas para no darle mayor poder al grupo Slim, hubo uno político. Se evitó abrir otro frente con el gobierno de Estados Unidos, además de los desacuerdos que ya existen por la reforma eléctrica. La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos había amenazado con impugnar, bajo las reglas del T-MEC, una decisión en el sentido de otorgar el permiso de televisión de paga a América Móvil, ya que pondría en desventaja las inversiones de AT&T en México.