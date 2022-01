D

esde finales del año pasado, la Casa Blanca, algunos de sus aliados y medios afines se empeñan en instalar la idea de que Rusia prepara una inminente invasión a Ucrania. A partir de esta especie, el gobierno de Joe Biden ha amenazado reiteradamente al Kremlin con severas sanciones económicas si viola el territorio de su vecino, y en días recientes incluso se habla del despliegue de miles de militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa del Este, así como del envío de buques de guerra y aviones a las repúblicas bálticas, mientras Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania han expresado la intención de evacuar a su personal diplomático de Kiev, medida estándar cuando se temen operaciones bélicas.

Ante el bombardeo de desinformación al que se ha visto expuesta la sociedad global en este tema, es necesario recalcar que la pretendida agresión rusa no tiene ningún asidero en el desarrollo de los acontecimientos en esa región. Esta misma semana, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, afirmó que no hay ningún motivo para el pánico , pues la situación sobre el terreno es la misma que ha prevalecido desde 2014, y pidió a los medios reducir la retórica bélica. El funcionario descartó el presunto aumento en el número de tropas rusas en el área fronteriza que denuncian sus aliados occidentales; recordó que los movimientos militares dentro de territorio ruso pueden ser desagradables para Kiev, pero no constituyen ninguna novedad, e incluso señaló que Moscú está en su derecho de mover sus contingentes como sea su voluntad.